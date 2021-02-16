بتكلفة 610 ملايين جنيه.. هالة زايد: فحص أكثر من 12 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة





وأضافت "هالة" خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أنه تم استهداف فحص 1.2 مليون طفل ضمن مبادرة فقدان السمع بتكلفة تقدر بـ300 مليون جنيه، موضحة أنه تم الفحص فى مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة على أكثر من 24 مليون مواطن.





قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هذا العام قامت الوزارة بالإسراع فى وتيرة الكشف عن الأطفال ليصل العدد إلى أكثر من 7.1 مليون طفل، مشيرة إلى أنه تم فحص أكثر من 12 مليون سيدة فى مبادرة الرئيس السيسي لصحة المرأة وحمايتها من سرطان الثدي والأمراض السارية بتكلفة تتجاوز 610 ملايين جنيه.