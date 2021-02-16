وزيرة الصحة: تطوير 40% من وحدات تشغيل الغسيل الكلوي بتكلفة 360 مليون جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي تستهدف الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وتداعياته على المريض وأسرته والاقتصاد المصري أيضا.
وأضافت "هالة زايد"،في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في قطاع الصحة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تطوير 40% من وحدات تشغيل الغسيل الكلوي وتجديد 40% من ماكينات التشغيل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة 360 مليون جنيه.
وتابعت أن مبادرات الأمراض غير السارية لها تأـثير على الاقتصاد المصرى، حيث تم القيام بدراسة مع البنك الدولى ووجد أنها ستقوم بزيادة الناتج المحلى ب35%، كما أنها ستوفر على الدولة 3 مليار جنيه.