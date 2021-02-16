وزيرة الصحة: تطوير 40% من وحدات تشغيل الغسيل الكلوي بتكلفة 360 مليون جنيه

وأضافت "هالة زايد"،

في كلمتها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات في قطاع الصحة، اليوم الثلاثاء

، أنه تم تطوير 40% من وحدات تشغيل الغسيل الكلوي وتجديد 40% من ماكينات التشغيل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتكلفة 360 مليون جنيه.