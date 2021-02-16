وحدات متنقلة وفرق تدخل سريع.. شمال سيناء تستعد للتقلبات الجوية

استعدت محافظة شمال سيناء للتقلبات الجوية وسوء حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، حسب توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار متوسطة رعدية يصاحبها برد أحيانًا على مناطق العريش – رفح مع وجود فرص لسقوط الثلوج على مناطق وسط سيناء.





وطالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رؤساء مجالس المدن، بسرعة تحرك الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع في مجالس المدن، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، بتكثيف عمليات المرور، على مستوى الأحياء والقري لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق على أطراف المدن، وسرعة تقديم الرعاية والدعم لهم،





كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن بمركزي الحسنة ونخل منطقة وسط سيناء، من أجل رفع الرمال أولا بأول تجنبا لوقوع حوادث، والعمل على سرعة فتح الطرق لربط القرى ببعضها البعض، لسهولة تحرك وانتقال المواطنين.







وقد تسبب هبوب الرياح على مدار اليوم ، في تراكم الرمال على الطرق الصحراوية بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، وبعض أجزاء من الطريق الدولي العريش /القنطرة شرق، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، وانعدام الرؤية في بعض المناطق، مما يتسبب في وقوع حوادث طرق.







كما أدت الرياح إلى سقوط عدد من الأسلاك الكهربائية على الأرض في مدينة الشيخ زويد، وبعض القرى، وسارعت شركة توزيع الكهرباء، بالدفع بفريق فني لرفع الأسلاك على الفور حتى لا تتسبب في أضرار بشرية.





وبادر المواطنون في القرى وأطراف المدن إلى تغطية أسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من البرد ومياه الأمطار، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع للحماية من مياه الأمطار، علاوة على عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب المياه من الأسقف إلى داخل الغرف.







كما نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء مبادرة مظلة" بالتعاون مع قافلة شعاع الخير بجامعة الزقازيق، لسقف المنازل والغرف بالمشمع، لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث إن تركيب أسقف خشبية لـ 140 منزلا وغرفة بمدينة العريش.



كما رفعت لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار المتوقعة.



وأكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعداد فريق الطوارئ في مختلف المناطق والأفرع التابعة للشركة على مدار الساعة لتلقي بلاغات تجمعات مياه الأمطار.



وأعلن بده، عن جاهزية المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي واستعداد فريق الطوارئ بكل منطقة لسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين العامة وإزالة جميع المعوقات الناتجة عن مياه الأمطار.





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