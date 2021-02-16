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اقتصاد

أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا "إيجي إكس 70" و"إيجي إكس 100".

 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3405 نقاط.


وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14216 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4435 نقطة.

 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3441 نقطة.
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