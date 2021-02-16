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تعليم

عميد هندسة القاهرة: تطبيق التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:00 م
كلية هندسة القاهرة
كلية هندسة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن حقيقة استكمال الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين . 

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لـ صدى البلد ، أن الكلية ستقوم بتطبيق النظام الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى ، بحيث يتم تقسيم الطلاب على ايام الاسبوع مع الدراسة اونلاين على المنصة التعليمية للكلية . 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أن الدراسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري. 


وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "تم مدّ الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان". 

وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب". 

وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.
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