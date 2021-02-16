عميد هندسة القاهرة: تطبيق التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن حقيقة استكمال الفصل الدراسى الثانى بنظام التعليم الهجين .
وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لـ صدى البلد ، أن الكلية ستقوم بتطبيق النظام الهجين خلال الفصل الدراسى الثانى ، بحيث يتم تقسيم الطلاب على ايام الاسبوع مع الدراسة اونلاين على المنصة التعليمية للكلية .
وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد أن الدراسة في الجامعات ستعود يوم السبت 27 فبراير الجاري.
وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "تم مدّ الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".
وأردف:" سيتم إعلان جدول الإمتحان قبل يوم 27 فبراير وسيكون معلنا امام الطلاب".
وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا توجد امتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية الخاصة ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.