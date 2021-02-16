لراغبي الدراسة خارج مصر.. هذه البعثات المتاحة وطرق التقديم

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزاة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الأسنان والجراحة فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الأسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية: Nursing Physiotherapy Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology
كما أفادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومة الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامه فى إيطاليا إلى حين الحصول على شهادة الدبلومة.
علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الإنترنت Online نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا.
وأوضحت الإدارة أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى: https://www.unicamillus.org/it
وذلك علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج.
وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا بأن جامعة قبرص تقدم (10) منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.
وأوضحت أن بيانات المنحة هي: -تخصص هذه المنح لمواطنى الدول خارج الاتحاد الأوروبى.
-مدة الدراسة بالجامعة (4) سنوات بمعدل (8 فصول دراسية) سوف يتم إنهاء المنحة الدراسية الخاصة به/ بها ولن يتم تقديم أى مساهمة إضافية من أجل إكمال الدراسة.
- يتعين على الحاصلين على هذه المنح الدراسية الالتحاق أولًا بدورات اللغة اليونانية لمدة عام فى مدرسة اللغة اليونانية التابعة لجامعة قبرص (على نفقتهم الخاصة) من أجل الحصول على شهادة إتقان اللغة اليونانية (مستوى B2) قبل الشروع فى الدراسة الجامعية الخاصة بهم.
وأشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الالتحاق يمكن الرجوع للموقع الإلكترونى التالى: http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Kritiria_GCE_gr.en._2020.pdf
بينما لمزيد من التفاصيل بشأن عملية تقديم الطلبات يمكن التواصل مع ادارة شئون الدراسات الجامعية ورعاية الطلبة على 35722894021+ أو الإيميل التالى: [email protected]
علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.