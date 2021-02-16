لراغبي الدراسة خارج مصر.. هذه البعثات المتاحة وطرق التقديم

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزاة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الأسنان والجراحة فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الأسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية: Nursing Physiotherapy Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology



كما أفادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومة الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامه فى إيطاليا إلى حين الحصول على شهادة الدبلومة.







علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الإنترنت Online نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا.







وأوضحت الإدارة أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى: https://www.unicamillus.org/it

وأوضحت الإدارة أنه لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى:





وذلك علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج.







وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهورية مصر العربية فى نيقوسيا بأن جامعة قبرص تقدم (10) منح دراسية للمرحلة الجامعية الأولى تشمل تحمل نسبة 50% من الرسوم الدراسية الجامعية باللغة اليونانية باستثناء كلية الطب لعام 2021.



