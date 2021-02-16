في 8 مراكز .. وزيرة الصحة : مصر من الدول القليلة في العالم المنتجة للبلازما

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة عملت على مشتقات البلازما، لتكون مصر من الدول القليلة جدا في العالم لانتاجها، مؤكدة دعم الدولة والقيادة السياسية لهذا المشروع، وذلك بإشادة المنظمات الدولية بالالتزام السياسي لمصر، وانه هو الذي يدعم ويقف خلف كل هذه النجاحات المحققة في الدولة على مستوى كافة القطاعات، لافتة الي انه تم تأهيل 8 مراكز في مصر ضمن مشروع مراكز التجميع لمشاركة المواطنين ببلازمتهم لانقاذ ارواح المواطنين الاخرين، وانه بصدد نهاية العام سيكون تم استكمال 20 مركزا بالمعامل.





وتابعت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، أن الوزارة قامت بتطوير منظومة الاسعاف ايضا للتواكب مع الزيادة والتوسع في المحاور والطرق، وتم اضافة 203 سيارة اسعاف للرعاية المركزة وتم تطوير 204 سيارة اسعاف من السيارات النمطية، وتم تزويد لانشات الاسعاف في المنفذ الرئيسي بالقاهرة، ويوجد منها ايضا في الاقصر واسوان.





واوضحت ان خلال اسابيع قادمة سيتم تدشين اكاديمية الاسعاف، بالاضافة الي تزويد نقاط الاسعاف، مشيرة الي ان هناك مستشفيات للحميات والصدر وصلت تاريخ انشائها وتشغيلها لاكثر من 100 عام ولذلك تم تطويرها بعد اجتياج فيروس كورونا الذي مثل ضغط كبير على المنظومة الصحية، ولذلك تم تطوير 34 مستشفى بتكلفة نصف مليار جنيه.