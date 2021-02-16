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أخبار العالم

نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:06 م
سوريا
سوريا
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محمود نوفل
أكد الدكتور حسن خضور، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله في الإعلام بشأن أمر بدل فوات الخدمة للمكلفين بالخدمة خارج القطر.


وقال خضور لـ ‎الإخبارية السورية: ‏"أهيب بإخوتنا السوريين في الخارج وجالياتنا عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق".


وشدد على ضرورة متابعة كل ما يصدر وينشر رسميًا على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الوطني. 


وكانت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق، قد وجهت نداءً إلى مجلس الأمن، بضرورة تحمل مسئولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.


ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، وجهت الوزارة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قائلة فيها إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أمس، الأربعاء، على الاعتداء مجددا على أراضي سوريا، وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية.
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