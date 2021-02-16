نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج

أكد الدكتور حسن خضور، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله في الإعلام بشأن أمر بدل فوات الخدمة للمكلفين بالخدمة خارج القطر.









وقال خضور لـ ‎الإخبارية السورية: ‏"أهيب بإخوتنا السوريين في الخارج وجالياتنا عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق".











وشدد على ضرورة متابعة كل ما يصدر وينشر رسميًا على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الوطني.









وكانت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق، قد وجهت نداءً إلى مجلس الأمن، بضرورة تحمل مسئولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.







