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فى 9 محافظات.. الهيئة الهندسية: إنشاء وتشغيل 9 مراكز أورام بتكلفة 375 مليون جنيه |فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تجهيز المجمعات الطبية بالقوات المسلحة على أعلى مستوى لتواكب احدث نظم علاج فى كافة التخصصات بالإضافة إلى المجمع الطبى بالمعادى وبناء مستشفى الاورام ومركز الغسيل الكلوى حتى وصلت الطاقة الاجمالية للمجمع إلى 1500 سرير.

وأضاف اللواء ايهاب الفار خلال كلمته بمؤتمر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى المجمع الطبى بالإسماعيلية، أنه تم تنفيذ جناح جراحات العمود الفقرى وتطوير مستشفى الجلاء العسكرى ومستشفى القوات المسلحة بمصر الجديد وتم الانتهاء من المرحلة الاخيرة من مستشفى غمرة العسكرى وتطوير مستشفى القوات المسلحة.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه تم انشاء وتشغيل 9 مراكز اورام بتكلفة 375 مليون جنيه فى 9 محافظات لتقدم الخدمات الطبية للعسكريين والمدنيين حيث يتم علاح 9 الاف مدنى كل عام.
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