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أخبار العالم

الأردن وفرنسا يبحثان سبل دعم التعاون المشترك في المجالات القانونية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:11 م
وزير العدل الأردني
وزير العدل الأردني بسام التلهوني
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سمر صالح
بحث وزير العدل الأردني بسام التلهوني مع السفيرة الفرنسية لدى الأردن فيرونيك فولاند، التعاون المشترك في المجالات القانونية، وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة.

وأكد الوزير الأردني خلال لقائهما حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عمق العلاقات الأردنية الفرنسية، وأهمية الاستمرار بالتعاون الثنائي في المجالات كافة.

من جهتها، أشادت السفيرة الفرنسية بالتعاون المشترك بين البلدين، معربة عن أملها بزيادة التعاون القانوني مع الأردن وإدامة التنسيق في مختلف المجالات.

يذكر أن الأردن وفرنسا تربطهما عدة اتفاقيات في مجال العدالة، تشمل اتفاقيات للمساعدة القانونية وتسليم المجرمين، وعددا من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف في المجال القانوني والقضائي في إطار الأمم المتحدة.
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