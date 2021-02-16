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أخبار البلد

بالتعاون مع سيمنس.. وزير الكهرباء: مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد Stephane Romatet، سفير فرنسا بالقاهرة، بحضور فابيو جرازى Fabio Grazi، مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر، والوفد المرافق لهما، وذلك لدعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركات الفرنسية ومناقشة اتفاقيات التعاون ومشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر، بحضور عدد من قيادات القطاع.


وأشاد الدكتور محمد شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة بين القطاع والشركات الفرنسية الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعد مشاركة الوكالة فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.


واستعرض استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها دراسات إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.


وقال شاكر إنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع  فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية حوالى 5878 ميجاوات.


وأضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.


وأشار الوزير إلى اتفاق نوايا الذي تم مع شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.


وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.


وأوضح أن القطاع يعمل فى الوقت الحالى على تنفيذ خطة استكمال تطوير شبكتى النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة، وما يتصل بهذه المنظومة من شبكات ومراكز تحكم.


وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الوكالة والشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.


وأشاد Stephane Romatet، سفير فرنسا بالقاهرة، بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية، خاصة قطاع الكهرباء، كما أشاد بإنجازات القطاع، خاصة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.


وأعرب سفير فرنسا بالقاهرة عن اهتمام بلاده بالمساهمة الفعالة للشركات الفرنسية للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع فى آليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها، ومراكز التحكم، بالإضافة إلى المشاركة فى حوكمة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وتقديم الدعم الفنى فيها.


كما أعرب عن رغبته فى تحديد اجتماع مع ممثلى الحكومات والشركات الأوروبية امناقشة سبل تضافر الجهود للتعاون المشترك فى مجال إنتاج الكهرباء من الهيدروجين الأخضر.


وأكد أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى جميع المجالات وتوفير التمويل اللازم لمشروعاته، فضلًا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.


وأكد استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات جميع القطاعات من التغذية الكهربائية.
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