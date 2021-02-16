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الرئيس السيسي: المواطن لا يشعر بالسعادة أو الرضا بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:05 م
صدى البلد
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آيات أحمد
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي،على ضرورة الحد من النمو السكاني، قائلًا:"يجب على كل مفكر ومثقف وسياسي التحدث عن خطورة هذا الأمر للحد من النمو السكانى".

وأضاف الرئيس السيسي:"مطلوب مننا أن نحقق أرقاما تلبى احتياجات الناس، بمعنى إذا خرج لسوق العمل 900 ألف فرد كل عام،فيصعب على أي دولة أن تحقق لهم فرص تشغيل حقيقية".


وتابع أن فرصة العمل تتراوح تكلفتها ما بين 100 ألف إلى مليون جنيه ويجب علينا ان يكون لدينا استثمارات بـ100 مليار لتوفير فرص عمل لهم، مشيرًا إلى أن المواطن يشعر بعدم السعادة وعدم الرضا نتيجة عدم قدرة الدولة على تلبية متطلباته لأن النمو السكانى يلتهم كافة الموارد.

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