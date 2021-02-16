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أخبار العالم

ماكرون: باريس ستعزز تحركها للقضاء على الإرهاب في الساحل الأفريقي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:22 م
الرئيس الفرنسي، إيمانويل
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
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قسم الخارجي
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز حملة مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

وأكد ماكرون، خلال اليوم الثاني من القمة الفرنسية الإفريقية، أن باريس ستعزز تحركها للضرب المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي والقضاء عليها، مشيرا إلى أن  وجود فرنسا العسكري في جاء بطلب من دول المنطقة.

ودعا الرئيس الفرنسي قادة دول الساحل الأفريقي إلى قتال العدو المشترك وهو "الإرهاب"، مشددا على أن فرنسا لن تخفض على المدى القريب عديد قواتها في منطقة الساحل.

وكانت المنطقة قد شهدت هجمات من قبل ميليشيات يعتقد أنها تتبع لتنظيم داعش في المنطقة الأفريقية.

وشارك الرئيس الفرنسي، أمس الاثنين، عبر الفيديو في قمة تجمع قادة دول الساحل الأفريقي الخمس: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة التشادية نجامينا. 

وتبحث القمة الفرنسية الأفريقية التمرد الجهادي في منطقة الساحل الشاسعة. وتأمل فرنسا في التمتع بدعم عسكري أوروبي خلال مهمة "تاكوبا" التي تساعد مالي في قتالها ضد المتطرفين، دعم قد يخفف من التزاماتها العسكرية في المنطقة مع تعالى الأصوات في فرنسا المطالبة بتوضيحات حول كلفة وفائدة عملية برخان خصوصا مع ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الفرنسيين إلى 50 في مالي.
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