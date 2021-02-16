هالة السعيد: الخطة المستهدفة تتمثل فى انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة خلال 2032





وأضافت "وزيرة التخطيط"، خلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع اسماعيلية الطبي، أن الخطة المستهدفة تتمثل فى انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة فى 2032، وايضا 1.6 طفل فى 2052، فيتم توفير 10 مليون مولود فى 2032 و 48 مولود فى 2052، معقبا "الكلام اللى بقوله دا واقعى وهل فى دول حققت الكلام دا؟ ، فيوجد دول بالفعل لديها العديد من التجارب الناجحة فى هذا المجال.









قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن عند تطبيق 4 أطفال لكل سيدة فنجد أن يصل عدد المواطنين إلى 130 مليون مواطن، وإن تم انخفاض عدد الإنجاب وفقا للانجاب المتوسط، الذى يكون عبارة عن 2.4 طفل لكل سيدة فى 2032 و1.9 طفل لـ 2052، وهنا يتم توفير 7 مليون مولود للمرحلة 2032، كما أنه يتم توفير 38 مولود فى 2052.