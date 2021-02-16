ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

‎وكيل دفاع البرلمان: تبرع النواب لصالح صندوق الشهداء واجب وطني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:21 م
النائب أحمد العوضي
النائب أحمد العوضي
Advertisements
يوسف سامح
قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن إعلان اعضاء الهيئات البرلمانية عن تبرعهم لصالح صندوق أسر الشهداء ن واجب وطني ، واقل ما يمكن ان يقدمه النواب لمن ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأضاف العوضي، فى تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب ، على قانون صندوق دعم الشهداء، أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، تشجع جميع المبادرات الوطنية، مؤكدا أن حزب حماة وطن  يرأسه مؤسس وحدة الصاعقة ، ونعلم جيدا مدى ما يقدمه الشهداء من تضحيات.

واوضح أن صندوق دعم الشهداء يهدف لتقديم عدد من الخدمات لأسر شهداء الجيش والشرطة، منها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. 

وأضاف ان تلك الخدمات تتمثل فى  توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون. 

وتابع أن الصندوق يقدم، أيضا، الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون.‎
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون لزيادة موارد صندوق تكريم الشهداء

جلسة تاريخية.. علاء عابد: قانون صندوق الشهداء تكريم لأسرهم

نائب التنسيقية يطالب بإرجاء مناقشة قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء

حنفي جبالي محذرًا النواب: لن يُسمح بالخروج عن الالتزام بقواعد الجلسة

رئيس النواب يمنح استثناء للأعضاء بسبب قانون صندوق تكريم أسر الشهداء

مقترح برلماني بخصم راتب شهر من النواب لصالح صندوق تكريم الشهداء

ترشيحاتنا

قيادة القوات الأمريكية بالعراق تكشف الحصيلة النهائية لضحايا هجوم أربيل وجنسياتهم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من روسيا بشأن الرحلات الجوية مع بريطانيا

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

وليد صلاح الدين يكشف عن التشكيل الأنسب للأهلي لمواجهة المريخ السوداني

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

حالة الطقس اليوم.. ثلوج على سيناء ودرجات تحت الصفر وأمطار غزيرة على 26 منطقة| تفاصيل

Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

أفضل سورة لجلب الرزق .. من قرأها لا يصيبه الفقر أبدا ومن داوم عليها صار غنيا

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

لرواد المترو.. تعرف على أبرز المعلومات عن ماكينات استخراج التذاكر T.V.M

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تنفي التواصل مع أبل لصنع سيارتها الكهربائية

جمعتهما الحياة وفرقهما كورونا.. زوج يفارق الحياة بعد يوم واحد من وفاة زوجته بالفيروس

بعد طرح نسخة الطيران الفارهة.. لكزس تستعد لتقديم إصدار رياضي من سيارتها LEXUS IS | صور