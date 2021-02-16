‎وكيل دفاع البرلمان: تبرع النواب لصالح صندوق الشهداء واجب وطني

قال النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن إعلان اعضاء الهيئات البرلمانية عن تبرعهم لصالح صندوق أسر الشهداء ن واجب وطني ، واقل ما يمكن ان يقدمه النواب لمن ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.





وأضاف العوضي، فى تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب ، على قانون صندوق دعم الشهداء، أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، تشجع جميع المبادرات الوطنية، مؤكدا أن حزب حماة وطن يرأسه مؤسس وحدة الصاعقة ، ونعلم جيدا مدى ما يقدمه الشهداء من تضحيات.





واوضح أن صندوق دعم الشهداء يهدف لتقديم عدد من الخدمات لأسر شهداء الجيش والشرطة، منها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.





وأضاف ان تلك الخدمات تتمثل فى توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون.





وتابع أن الصندوق يقدم، أيضا، الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون.‎