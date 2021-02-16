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أخبار العالم

الخارجية الإماراتية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:15 م
الخارجية الإماراتية
الخارجية الإماراتية
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محمود نوفل
ادانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل و ضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. 

وأكدت الخارجية الإماراتية ان العملية التي قامت بها العناصر الإرهابية تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما قدمت الوزارة الإماراتية خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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