الخارجية الإماراتية تدين الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل

ادانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل و ضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.





وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.





وأكدت الخارجية الإماراتية ان العملية التي قامت بها العناصر الإرهابية تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



