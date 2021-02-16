400 ألف طلب تعاف من المخدرات.. القباج تشيد بدور محمد صلاح في محاربة الإدمان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملات التوعية "أنت أقوى من المخدرات"، بالاشتراك مع اللاعب محمد صلاح، حققت نجاحا كبيرًا، معقبةً: "طلبات التعافي وصلت إلى 400 ألف طلب تعاف، ما يدلل على الآثار الاعلامية الكبيرة.





وأضافت الدكتورة نيفين القباج ، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجمع الطبي بالاسماعيلية، أنه تم التعاون مع النماذج الايجابية بالمجتمع إلى جانب الرموز المشهورة ، لافتة إلى أن الاعلان الأخير "اعلان ظابط الصاعقة"، الذي تعرض للبتر، حقق 21 مليون مشاهدة في شهر واحد، ما يدل على تعطش المواطنين للتعرف على النماذج الايجابية بالمجتمع.





ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي 9 مبانٍ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات من خلال أقسام «باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين»، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركّزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.