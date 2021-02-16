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حوادث

شايف خنزير.. والد ضحية سفاح الجيزة لـ صدى البلد: لو وقع في أيدي كنت قتلته |فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:02 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي / عدسة : محمد المنشاوي
قال زكريا علي والد المجنى عليها فاطمة إحدى ضحايا المتهم قذافي فراج عبدالعاطي الشهير بـ "سفاح الجيزة" أنه كان يتوقع إحالة أوراق المتهم للمفتي في أول جلسة.

وأضاف والد المجني عليها في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لم يلتقى المتهم قذافي وجها لوجه بعد القبض عليه إلا في مصلحة الطب الشرعي وحينها لم يتمكن من الاقتراب منه نظرا للتأمين مرددا "لو كان وقع في ايدي كان زمانه في المشرحة ميت".

وتابع زكريا علي : "أنه تلقى إتصالا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، واتصال من نيابة الهرم يفيد بالعثور على قذافي حيا وأنه هناك معلومات عن ابنته المختفية منذ سنوات".

وأنهى والد المجنى عليها فاطمة كلماته قائلا :" انا كنت شايف قدامي النهاردة في المحكمة خنزير، عامل نفسه مجنون وهو عاقل أكتر من أي حد".

فيما قررت الدائرة 27 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، رئيس محكمة الجنايات، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، في القضية رقم 5612 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ "سفاح الجيزة" لجلسة 19 مايو لتوكيل محامي عن المتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد علي يونس رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز صالح، وعمرو أحمد شلبي، ووائل مصطفي كامل، وأمانة سر محمد عوض محمد ووجيه أديب حكيم.

وكشفت تحقيقات شريف كامل وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة باشراف المستشار يحيي فريد الزارع المحامي العام الاول لنيابة جنوب الجيزة ، أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد بعد ان عقد العزم على ازهاق روحها فاعد مخططا اجراميا بان قام باستدراجها الي شقته التي اعدها مسرحًا لجريمته ، بزعم حل خلاف بينهما فقام باستدراجها والتخلص منها .

كان  المستشار حماده الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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