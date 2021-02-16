نيفين القباج: نسبة التعاطي في مصر أعلى من النسبة العالمية للإدمان.. فيديو





وأضافت"وزيرة التضامن"، خلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع الاسماعيلية الطبي، أن نسبة التعاطي بالدولة المصرية 5.9% و التى زادت عن النسبة العالمية للإدمان 5.3%، متمنية أن تصل الدولة المصرية إلى نسبة أقل من النسبة العالمية.





وأشارت، إلى أن تم تصنيف المحافظات الأكثر تعاطيا، حيث أن توجد علاقة مباشرة بين نسبة الفقر ونسبة التعاطي، فكان هذا ربط عجيب بين المحافظات الاعلي فقرا والأعلى نسبة التدخين والادمان، قائلة "سنجد أن المنيا تسجل 52% فى ظاهرة التدخين على مستوى المحافظات، ومن ثم يليها سوهاج ، وحتى أن المحافظتين تسجل نسبة الفقر الأعلي.

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن نسبة التعاطي والإدمان سجلتلا انخفاضا كبيرار لتسجل 5.9% للتعاطي عن ما قبل 10% لعام 2014، منوهة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعاونت في ذلك الامر مع مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كما بوجد قبضة منذ عام 2014 ، تساعد فى تقليل تواجد نسب المخدرات.