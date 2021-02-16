وزيرة الصحة: برنامج "نرعاك في مصر" نجح في جذب وافدين للسياحة العلاجية إلى بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن برنامج نرعاك فى مصر جذب مجموعات من الوافدين للسياحة العلاجية إلى بور سعيد حيث تم استقبال مرضى من زامبيا ونيجيريا والسودان والفلبين، موضحة أنهم يتلقون الآن العلاج اللازم من خلال السياحة الصحية والعلاجية بالمحافظة.





وأضافت "هالة" خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، الثلاثاء، أنه تم الانطلاق في عملية استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل فى الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، موضحة أنه فى كل محافظة يتم عمل محور لرفع كفاءة البنية التحتية وتأهيل القوة البشرية واستكمالها.





وأوضحت أن هناك جهد كبير قام به العاملين فى القطاع الصحي والشركات المنفذة مع الوزارة والجهات المتعاونة من الوزارات المختلفة من أجل الوصول إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل.





وأكدت أن التشغيل سيكون فى الأقصر، حيث تم العمل على 7 مستشفيات و59 وحدة ومركز، متابعة أن الموضوع ليس بزيادة تلك الوحدات بل بتقديم الخدمة اللازمة للمرضي.