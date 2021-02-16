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حوادث

ضبط ١٤ طنا من أحجار الذهب بمرسى علم

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:15 م
ضبط ١٤ طنا من احجار
ضبط ١٤ طنا من احجار الذهب
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب.

 تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (سيارة نقل) مُحمل عليها (كمية من الأحجار التى يشتبه فى إحتوائها على خام الذهب تزن حوالى 12 طن تقريبًا) وذلك حال سيرها بدائرة القسم ، قيادة (سائق - مقيم بمحافظة أسوان) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، أقر بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.

 كما تم ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أخرى" وبحوزته كمية من خام الذهب تزن حوال 2 طن  تقريبًا.. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر أن الذهب المضبوط من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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