معامل الغاز والطاقة الشمسية تحت أنظار وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية بمدرسة فايد



أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية داخل مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بمدينة فايد.



وشملت الجولة عددًا من المعامل والفصول والتجهيزات التعليمية والتدريبية، من بينها معمل الحاسب الآلي، ومعامل تركيبات الغاز الطبيعي، ومعامل ومحطة الطاقة الشمسية.



كما تفقدا معمل العلوم، واطلعا على الأدوات والتجهيزات التي تتيح للطلاب تطبيق الجانب النظري بصورة عملية، في إطار منظومة تعليمية تستهدف تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.