3 تخصصات جديدة تفتح أبواب سوق الطاقة أمام طلاب مدرسة عبد الحميد أبو بكر في فايد

كشف المهندس خالد أبو بكر، الشريك الصناعي ومؤسس مؤسسة أبو بكر لتنمية التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، تفاصيل الدراسة داخل مدرسة المهندس عبد الحميد أبو بكر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بمدينة فايد.



وأوضح أن المدرسة توفر بيئة تعليمية وتدريبية متطورة، وتضم معامل متخصصة ومحطات للطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، بما يتيح للطلاب التدريب العملي ومحاكاة مواقع العمل الحقيقية.



وتضم المدرسة تخصصات في تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وتركيبات الغاز الطبيعي في المنشآت، وهي تخصصات ترتبط باحتياجات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية الحديثة.