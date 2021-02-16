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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:11 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر28 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5727 نقطة بنسبة صعود بلغت 50ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر392 مليون سهم تمت عبر 13184 صفقة نقدية بقيمة 3ر60 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 16ر9 نقاط ليبلغ مستوى 16ر4695 نقطة بنسبة صعود بلغت 20ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر261 مليون سهم تمت عبر 7204 صفقات نقدية بقيمة 3ر17 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر36 نقطة ليبلغ مستوى 87ر6250 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر130 مليون سهم تمت عبر 5980 صفقة بقيمة 9ر42 مليون دينار .
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