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حوادث

لموجهة الطقس السييء.. المرور تنشر سيارات على الطرق الصحراوية.. صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
وضعت الإدارة العامة للمرور، خطة مرورية على الطرق السريعة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ووجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، كما تم عمل غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.

ايضا شملت الخطة كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء ، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.

وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

لموجهة الطقس السييء.. المرور تنشر سيارات على الطرق الصحراوية.. صور
لموجهة الطقس السييء.. المرور تنشر سيارات على الطرق الصحراوية.. صور
لموجهة الطقس السييء.. المرور تنشر سيارات على الطرق الصحراوية.. صور
لموجهة الطقس السييء.. المرور تنشر سيارات على الطرق الصحراوية.. صور
لموجهة الطقس السييء.. المرور تنشر سيارات على الطرق الصحراوية.. صور
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