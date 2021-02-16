ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عبد الشافي يوافق على تأجيل صرف مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:39 م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
Advertisements
ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الكروي، وافق بالفعل على تأجيل صرف مستحقاته المالية المتأخرة.


يأتي هذا من أجل توفير سيولة مالية للاعبين الجدد في الفريق الكروي بنادي الزمالك وصرف مقدمات العقود.


وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.


ويخوض الفريق تدريباته الجماعية اليوم على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش.


ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق بعد التدريبات.


ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي على ستاد القاهرة المقبل، في المباراة المقررلها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لضمان فاعليته.. 6 آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا| إليك طرق علاجها

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح