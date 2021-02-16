ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمطار ورياح شديدة تضربان كوبري قصر النيل ووسط البلد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
واصلت موجة من الطقس السيئ تضرب شوارع القاهرة، الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت منطقتي وسط البلد ورمسيس أمطار خفيفة منذ صباح اليوم خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة. 

رصدت عدسة صدى البلد اوضاع الطقس في كوبري قصر النيل ووسط البلد. 

وأصدرت إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا خاصًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، تحذر فيه من اضطراب الملاحة البحرية هناك، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة. 

وقالت التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد، إن هناك نشاطا للرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وانخفاض الرؤية الأفقية هناك. 

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة، ويصل ارتفاع الموج خلال هذه الفترة ما بين 4 لـ 6 أمتار.
Advertisements
Advertisements

بدون درجات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

ثلوج على سيناء والحرارة تحت الصفر.. طقس الغد شديد البرودة وأمطار على 23 منطقة بالجمهورية

هنرجع لـ خراب X خراب.. السيسي يحذر من الانفجار السكاني

بعد السقوط أمام صن داونز.. تدخل عاجل من تركي آل الشيخ لإنقاذ الهلال

الغياب عن الجلسات يحرم أعضاء مجلس الشيوخ من المكافأة

وزير التربية والتعليم للمعترضين على الامتحانات:من يريد التخلف عنها فهذا قراره..فيديو

12 كلمة داوم عليها عند سقوط المطر.. يقضي حاجتك ويوسع رزقك

وزيرة الصحة: التأمين الصحي الشامل يلغي الإنفاق من جيب المواطن

بعد محاولة اغتصابها.. تقرير الطب الشرعي يدين المتهمين بهتك عرض ممثلة مشهورة

لفظ خارج.. أحمد بلال يرد على مهاجميه بسبب مصطفى محمد

قللوا الجدل عشان نشتغل.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لمنتقدي قراراته الأخيرة

جلسة الـ30 دقيقة.. تفاصيل أول ظهور لـ سفاح الجيزة أمام الجنايات.. ووالد الضحية: كنت شايفه خنزير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لضمان فاعليته.. 6 آثار جانبية بعد تلقي لقاح كورونا| إليك طرق علاجها

الأحمر الناري.. سعر خيالي لإطلالة درة في عيد الحب

هل يحتاج المتعافين إلى تلقي لقاح كورونا ؟.. دراسة توضح