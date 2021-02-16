الكشف على 1152 حالة خلال القافلة الطبية بنجع الرماش فى مدينة قنا

نظمت مديرية الصحة بقنا ، قافلة طبية بنجع الرماش التابع لمركز قنا يومىّ الأحد والإثنين الماضيين، تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة تأتى في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لا سيما الأكثر احتياجا منها.





أوضح الداودى، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ١١٥٢ حالة بواقع" ٣٦٥ اطفال - ٢٧٦ باطنة - ٢٣٢ جلدية - ٨٨ نساء - ٧٥ تنظيم أسرة - ٧٤ أسنان - ٥١ جراحة"‪ .





وأشار الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية اسبوعية فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها، بالإضافة إلى القوافل الإستثنائية.





و أشار تاوضروس، إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة، بلتشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١١٢ مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.





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