محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى ونسب الأشغال بها، حيث أكد المحافظ على العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، وأن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة.





وأضاف أن الأجتماع تناول مراجعة معدلات استهلاك الأكسجين، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذلك آليات توريد الأكسجين السائل، فضلًا عن إجراءات وخطوات تلقى الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا.





وأكد المحافظ على سرعة تلقى كافة الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا، وفى هذا الشأن أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم استلام عدد ٥ تابلت خاص بالتسجيل للتطعيمات، وتوزيعهم على مستشفي الفيوم العام وطامية واطسا وسنورس وابشواى، مشيرًا الى بدء التطعيم اليوم للراغبين داخل المستشفيات المركزية أو مستشفى الفيوم العام.





واستعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، شرح بالصور يوضح الأعمال النهائية داخل مستشفى الصدر والغرف التى تم فرشها، كما استعرض أعمال المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.







