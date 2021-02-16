محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى ونسب الأشغال بها، حيث أكد المحافظ على العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، وأن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة.
وأضاف أن الأجتماع تناول مراجعة معدلات استهلاك الأكسجين، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذلك آليات توريد الأكسجين السائل، فضلًا عن إجراءات وخطوات تلقى الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا.
وأكد المحافظ على سرعة تلقى كافة الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا، وفى هذا الشأن أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم استلام عدد ٥ تابلت خاص بالتسجيل للتطعيمات، وتوزيعهم على مستشفي الفيوم العام وطامية واطسا وسنورس وابشواى، مشيرًا الى بدء التطعيم اليوم للراغبين داخل المستشفيات المركزية أو مستشفى الفيوم العام.
واستعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، شرح بالصور يوضح الأعمال النهائية داخل مستشفى الصدر والغرف التى تم فرشها، كما استعرض أعمال المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.