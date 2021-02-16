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محافظات

محافظ الفيوم يترأس اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:16 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللجنة المركزية لمتابعة موقف كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب العلاجي والوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والتفتيش الصيدلي، والعلاج الحر.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأجتماع تناول عرض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة للتصدي للإصابة بفيروس كورونا، وسير العمل والاداء بكافة المستشفيات، وعدد الأسرّة بكل مستشفى ونسب الأشغال بها، حيث أكد المحافظ على العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف، لمجابهة جائحة كورونا، وأن يتحمل الجميع المسئولية المشتركة في التصدي للأزمة.

وأضاف أن الأجتماع تناول مراجعة معدلات استهلاك الأكسجين، ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذلك آليات توريد الأكسجين السائل، فضلًا عن إجراءات وخطوات تلقى الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا.

وأكد المحافظ على سرعة تلقى كافة الفرق والاطقم الطبية لقاح كورونا، وفى هذا الشأن أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم استلام عدد ٥ تابلت خاص بالتسجيل للتطعيمات، وتوزيعهم على مستشفي الفيوم العام وطامية واطسا وسنورس وابشواى، مشيرًا الى بدء التطعيم اليوم للراغبين داخل المستشفيات المركزية أو مستشفى الفيوم العام.

واستعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، شرح بالصور يوضح الأعمال النهائية داخل مستشفى الصدر والغرف التى تم فرشها، كما استعرض أعمال المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي.


كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث تنظيم الاعلانات بالطرق العامة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، ومدير عام المديرية المالية، وممثل من مديرية الأمن، والمراقب المالي للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن وممثلي لجنة الإعلانات ومسئولى الدعاية والاعلان بمجالس المدن.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والإستفادة القصوى من هذا المورد الحيوى لتعظيم موارد المحافظة، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة وتضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات.

وكشف محافظ الفيوم عن العمل من خلال اللائحة التنفيذية الحالية لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة بما لا يتعارض مع القانون، لافتًا الى أن نسبة الـ 80 % من دخل الإعلانات التى كانت تأوَّل الى صندوق الخدمات بالمحافظة ستبقى في صندوق الخدمات بمجالس المدن، لتعزيزها فى دفع الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة، وينظر فى الامر مرة اخرى بعد ثلاثة أشهر.

وخلال الإجتماع، وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التى تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومجالس المدن،  موجهًا بتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الاعلانات المخالفة وازالتها، للقضاء على إنتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضارى للشارع مرة أخرى.
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