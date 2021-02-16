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أخبار البلد

برد ومطر.. التنمية المحلية تكشف حصيلة جهود اليوم الأول لمواجهة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:51 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية
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أ ش أ
قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن محافظات "القاهرة - مطروح - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية" شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، مع استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى.

وأضاف "شعراوي" من خلال تقري من الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة حول آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات - أنه جارٍ العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن الحالة الجوية مستقرة فى باقي المحافظات مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية، وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعة المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التي تم إقرارها مسبقًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء.

ولفت إلى أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيًا في الشوارع منذ الصباح الباكر لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه؛ للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

ونوه بأن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وأضاف أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة "صوتك مسموع" جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهي رقم الواتس أب "01150606783" والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعنوان "صوتك مسموع"www.facebook.com/sotakmasmwo، ورقم الخط الساخن "15330"، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected]
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