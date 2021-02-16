بعد هجوم أربيل.. الأمم المتحدة تدعو لوقف عمليات الاغتيال في العراق فورا

أعربت مبعوثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق أمس.





وقالت بلاسخارت خلال إحاطة لها بمجلس الأمن، إن الأمم المتحدة تطالب جميع الأطراف السياسية في العراق بالاتفاق من أجل بناء مستقبل أفضل لبلدهم، مشددة على ضرورة وقف عمليات الاغتيال هناك بشكل فوري، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".





ودعت بلاسخارت إلى تسريع وتيرة الإصلاح ومكافحة الفساد في العراق، مضيفة: " هناك مشاكل عالقة في المفاوضات بين بغداد وأربيل".





وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن " الانتخابات يجب أن تكون ملكا للعراقيين وعلى الحكومة العمل على نجاحها".



