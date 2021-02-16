هل تصح صلاة المغرب سرا ؟.. الإفتاء تجيب

أجاب أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: صليت المغرب في جماعة ثم قمت لصلاة السنة وجاء شخص وصلى خلفي صلاة المغرب، فهل أستكمل الصلاة جهرا أم سرا؟.











وردّ الشيخ ممدوح، قائلًا: لك الحرية ان تستكمل صلاتك جهرًا ام سرًا .

