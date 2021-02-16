ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طبيب روسي: إهمال علاج الحموضة يسبب السرطان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:31 م
كارثة .. اهمال علاج
كارثة .. اهمال علاج الحموضة يسبب السرطان
Advertisements
اسماء محمد
تعد حرقة المعدة ليست فقط من الأمراض الشائعة بين المصريين بل بين سكان جميع دول العالم مما جعل البشر يعتادون عليها ويتعاملون معها على اساس انها مشكلة صحية بسيطة ولا تحتاج لعلاج .. ولكن مالا يعرفه هؤلاء أن الحموضة أو حرقة المعدة قد تكون سببا فى الاصابة بالسرطان.

دق الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، ناقوس الخطر حول معلومة لايعرفها عدد كبير من الناس وهى أن حرقة المعدة قد تسبب تطور الأورام الخبيثة.
إقرأ أيضا 
6 أشياء عليك التوقف عن فعلها إذا كنت ترغبين في الإنجاب
وفال مياسنيكوف في تصريحات تلفزيونية أنه بسبب حرقة المعدة تتدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، ما يتسبب في تلف النسيج الطلائي (نسيج الظهارة) للمريء، و "إذا استمرت هذه الحالة عدة سنوات ولم يتم إغلاق هذا الصمام، فإن النسيج الطلائي يبدأ بالتلف تدريجيا".

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" حذر الطبيب الشهير من استمرار حرقة المعدة خمس سنوات دون علاج لأن الانسان يكون معرضا للاصابة بمتلازمة مريء باريت أو حؤول باريت (Barrett Metaplasia)، التي بدورها تعتبر حالة ما قبل السرطان.

وأكد " ألكسندر" أنه يمكن السيطرة على حرقة المعدة ببعض الامور البسيطة اهمها التغذية الصحيحة وانقاص الوزن والالتزام بالأدوية التى يصفها الطبيب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

7 حيل مختلفة لعلاج الحموضة

علاج الحموضة بدون أدوية وأهم أسبابها

أدوية حموضة المعدة.. بالمضادات الحيوية والطرق الطبيعية

علاج كحة الحموضة

تسبب حرقة المعدة وسوء الهضم.. أطعمة توقفي عنها فورا

احذري.. 7 أطعمة تسبب الحموضة أثناء الحمل تعرفي عليها

ترشيحاتنا

سكرينات قلبت فيسبوك.. قصة المدرس المتحرش بـ بنات ثانوي.. تفاصيل

غرامة تصل لـ 20 ألف جنيه والحبس 5 سنوات .. عقوبة نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا

ما تصدقوش السوشيال ميديا.. وزير التعليم: لم نرسل مواصفات امتحانات النقل «المجمعة» للمديريات حتى الآن

منظمة الصحة العالمية تحذر 6 دول من تفشي فيروس إيبولا الخطير

تحذير عاجل من ألمانيا لإيران بعد قرار طهران بشأن الاتفاق النووي

خطة جالطا سراي لـ ضمان بقاء مصطفى محمد مع الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة كاجول

بالفرو الأسود.. رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة لسبب غير كورونا .. وسعر إطلالة درة في عيد الحب