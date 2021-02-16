طبيب روسي: إهمال علاج الحموضة يسبب السرطان

تعد حرقة المعدة ليست فقط من الأمراض الشائعة بين المصريين بل بين سكان جميع دول العالم مما جعل البشر يعتادون عليها ويتعاملون معها على اساس انها مشكلة صحية بسيطة ولا تحتاج لعلاج .. ولكن مالا يعرفه هؤلاء أن الحموضة أو حرقة المعدة قد تكون سببا فى الاصابة بالسرطان.





دق الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، ناقوس الخطر حول معلومة لايعرفها عدد كبير من الناس وهى أن حرقة المعدة قد تسبب تطور الأورام الخبيثة.

إقرأ أيضا

6 أشياء عليك التوقف عن فعلها إذا كنت ترغبين في الإنجاب

وفال مياسنيكوف في تصريحات تلفزيونية أنه بسبب حرقة المعدة تتدفق محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، ما يتسبب في تلف النسيج الطلائي (نسيج الظهارة) للمريء، و "إذا استمرت هذه الحالة عدة سنوات ولم يتم إغلاق هذا الصمام، فإن النسيج الطلائي يبدأ بالتلف تدريجيا".





ووفقا لموقع "روسيا اليوم" حذر الطبيب الشهير من استمرار حرقة المعدة خمس سنوات دون علاج لأن الانسان يكون معرضا للاصابة بمتلازمة مريء باريت أو حؤول باريت (Barrett Metaplasia)، التي بدورها تعتبر حالة ما قبل السرطان.



