مصلحة دمغ المصوغات والموازين.. تحرير 19 محضرا لمحطات وقود وضبط 35 مخالفة موازين متنوعة

اكد اللواء عبد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، ان المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية على محطات الوقود والشركات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المختلفة.
وأكدت مصلحة الدمغة أنه تم تحرير عدد 19 محضرا لمحطات وقود، كما تم تحرير 1 محضر لموازين بسكول، وعدد 22 محضرا موازين تجارية ماركت، وعدد 12 محضرا موازين صاغة ومعامل، كما تم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، وأشار منتصر إلى ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي، هي تكثيف الحملات على محطات الوقود ، والموازين التجارية والأفراد.
وأضاف رئيس المصلحة انه تم دمغ 17500 سبيكة ذهب، وتم دمغ 28149 سبيكة فضة، وتم دمغ 120250.90 جرام عيار 21، وكذلك 94197 جرام ذهب عيار 18، و 28149 جرام فضة.
وبناء على تعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية لمديريات التموين بالمحافظات، شن حملات علي المخابز ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين والأنشطة التجارية والصناعية بالمحافظات .
حيث قامت مديريات التموين بشن حملات أسفرت عن الآتي:
اولا : محافظة الدقهلية
تم ضبط مصنع ميلامين بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى بناحية ميت مزاح، حيث تم التحفظ علي ١٨٧٥كيلو جرام من مادة اليوريا المحظور استخدامها في مواد المائدة، والتحفظ على عدد ٣٠٠ كرتونة داخل كل كرتونة ٣٨ طبق باجمالي عدد ١١٤٠٠ طبق, وعدد ١٠٠٠٠ باغة لمبه ٩ وات, وعدد ١٥٠٠٠ باغة لمبه ١٢ وات، وعدد ١١٠٠٠ جسم لمبه، بالإضافة الي عدد ٤٠٠٠٠ كعب و دواية لمبه .
ثانيا : محافظة الغربية
تم تحرير عدد 18 محضر تنوعت ما بين" 9 محاضر مواصفات مخابز، وعدد 5 محاضر موازين، بالاضافة الي عدد 2 محضر تصرف في جزء من حصة الدقيق,، ومحضر توقف بدو اذن مسبق من المديرية"، وقد تم تحويل المحاضر الي الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم قانونيًا.