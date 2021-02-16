مصلحة دمغ المصوغات والموازين.. تحرير 19 محضرا لمحطات وقود وضبط 35 مخالفة موازين متنوعة

اكد اللواء عبد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين ، ان المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية على محطات الوقود والشركات، حيث أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المختلفة.





وأكدت مصلحة الدمغة أنه تم تحرير عدد 19 محضرا لمحطات وقود، كما تم تحرير 1 محضر لموازين بسكول، وعدد 22 محضرا موازين تجارية ماركت، وعدد 12 محضرا موازين صاغة ومعامل، كما تم تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، وأشار منتصر إلى ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي، هي تكثيف الحملات على محطات الوقود ، والموازين التجارية والأفراد.

وأضاف رئيس المصلحة انه تم دمغ 17500 سبيكة ذهب، وتم دمغ 28149 سبيكة فضة، وتم دمغ 120250.90 جرام عيار 21، وكذلك 94197 جرام ذهب عيار 18، و 28149 جرام فضة.



