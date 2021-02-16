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فن

بـ إطلالة جديدة.. ريهام أيمن لـ متابعيها: شوكولاتة ساخنة في يوم شتاء بارد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ريهام أيمن، عدة صور جديدة لها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت ريهام ايمن قائلة " شوكولاتة ساخنة  في يوم شتاء بارد. ".


وكانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  
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