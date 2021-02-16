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فن

شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية إسعاد يونس على انستجرام

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:25 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الاعلامية اسعاد يونس صورتين لها  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : 

عسولة - مشاء الله - ربنا يحفظك 


و يذكرؤ ان حمست الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، جمهورها بإعلان طرح عدد من أفلامها على منصة "نتفليكس"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت إسعاد يونس، "‎مجموعة من أفلامي قريبًا على نيتفليكس، ‎هتتفرجوا على ايه الأول؟".



وتفاعل معها عدد كبير من محبيها وجمهورها على السوشيال ميديا، وأعرب المشاركين في التعليقات عن سعادتهم بالفكرة.

 
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