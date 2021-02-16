بعد افتتاحها اليوم رسميا.. ماذا قال المرضى عن مستشفى العجمي النموذجي: إمكانيات عالمية ورعاية فائقة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشفى العجمي النموذجي، اليوم الثلاثاء رسميًا، بعد تطويره وإعادة هيكلته بشكل كلي لخدمة أهالي الإسكندرية بصفة عامة، وأهالي غرب الإسكندرية بصفة خاصة، وذلك في إطار البرنامج الرئاسي لتطوير المستشفيات.

ومع انتشا ر فيروس كورونا، تم تخصيص المستشفى من جانب وزارة الصحة، ليستخدم كحجر صحي لاستقبال حالات المصابين بفيرس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ عدة أشهر، حتى افتتاحها رسميًا اليوم.

قالت هبة النشار إنها احتجزت داخل المستشفى مع والدتها وابنتها، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ولم تكن تتخيل ما رأته داخل مستشفى العجمي، من حيث الأجهزة والنظافة والاهتمام بأدق التفاصيل والرعاية الصحية المقدمة على أعلى مستوى للجميع داخل المستشفى.





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وأضافت النشار إن المستشفى بها إمكانيات عالمية، وتقدمت بالشكر والتقدير لطاقم المستشفى من أطباء وتمريض وعمال، فهم فعلا يستحقون أن يكونوا الجيش الأبيض لما يبذلونه من مجهود جبار مع الجميع داخل المستشفى.

من جانبها، أشارت ميريل جابريل، سائحة سويدية، لمدة 22 يومًا، بمستشفى العجمي بعد إصابتها بفيروس كورونا، إن حجرة 322 بمستشفى العجمي فتحت لي بالفعل عالمًا جديدًا تمامًا، وما شاهدته في مستشفى العجمي لا يتوافر مقارنة ببعض الدول الأخرى.

وتتكون المستشفى من ١٨ عيادة خارجية بها جميع التخصصات، كما سيضم قسم الاستقبال والطوارئ ٢ سرير إنعاش، و٦ أسرة للملاحظة، و٧ سرير للفرز، وسرير للعزل، إضافةً إلى غرفة عمليات صغرى للحالات العاجلة، كما ستشتمل على قسم للأشعة بالرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، والمقطعية، والأشعة بالصبغة، والسونار، و٤ غرف عمليات كبرى مجهزة، وتشمل ٦ أسرة للإفاقة، و٤ معامل تقوم بكافة أنواع التحاليل، كتحاليل الطفيليات، والباثولوجي الاكلينيكية، وميكروبيولوجي، وباثولوجي.

وسعة المستشفى ١٨٠ سريرًا منها ٩٤ سرير للإقامة، و٢١ سرير للرعاية المركزة، و١٨ حضانة منها ٨ لحديثي الولادة، كما سيضم ٤٢ ماكينة للغسيل الكلوي، كما تضم ١٤٤ سريرًا، وذلك بدون أسرة الغسيل الكلوي وما شابه ذلك، حيث يتمتع المستشفى نفسه بنظام ثلاثية الخدمات عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وغرف الإفاقة ما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مجهز لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، وذلك عوضًا عن كافة الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.

ويبلغ إجمالي التكلفة ٨٩٩,٨ مليون جنيه، وتهدف المستشفى إلى توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للوافدين إليه، كما يقدم كافة العلاجات المختلفة للمرضى، حيث إنه يستقبل الحالات الحرجة وما بعد الحرجة، ويتوفر بالمستشفى مصاعد كهربائية، وتكييف مركزي بكافة الأقسام، والغرف، والمكاتب الإدارية، وصالات الانتظار، مع توفير عدد من سيارات نقل المرضى والمصابين.