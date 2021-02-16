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حوادث

سوء الأحوال الجوية يتسبب في اندلاع حريق بأشجار بجوار كمين البياضية بقنا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:45 م
الاشجار
الاشجار
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يوسف رجب

تسبب سوء الأحوال الجوية، فى اندلاع حريق فى عدد من الأشجار بطريق قنا - الأقصر الزراعى الشرقى، بجوار كمين البياضية.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد باندلاع حريق فى عدد من الأشجار بطريق قنا-الأقصر الزراعى الشرقى بالقرب من كمين البياضية.


انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، و تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية الأشجار.


تبين من المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع فى عدد من الأشجار الواقعة على ترعة بالطريق الرئيسى، دون أن تسفر عن أى خسائر.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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