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رياضة

محمد إبراهيم ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الاتحاد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 06:51 م
صدى البلد
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عبدالله هشام

انتظم محمد ابراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الختامي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وغاب محمد ابراهيم عن تدريبات الفترة الماضية، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية من مباراة المحلة الماضية، وخضع اليوم لاختبار طبي، قبل أن يشارك في التدريبات كاملة بشكل طبيعي.

واختتم سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الخامسة مساء غد الأربعاء، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ التدريب بعمليات الإحماء، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، ثم تدريب خفيف خوفا على اللاعبين من الإرهاق، واختتم التدريب بمران على ركلات الجزاء شارك فيه كل اللاعبين.
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