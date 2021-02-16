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أخبار العالم

الجيش اللبناني يستأنف توزيع التعويضات المادية على متضرري انفجار بيروت

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:09 م
انفجار بيروت (أرشيفية)
انفجار بيروت (أرشيفية)
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محمد عثمان
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، استئناف عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين من انفجار ميناء بيروت.

وقال الجيش في بيان، إنه تم توزيع مبلغ وقدره 4.033.100.000 ليرة لبنانية على السكان المتضررين من انفجار الميناء، وفقًا لقناة "إل.بي.سي" اللبنانية.

وأضاف البيان "بلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 622 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية، تباريس، برج حمود، الواجهة البحرية لساحل الدورة)".

وأوضح البيان أنه سيتم إستكمال توزيع المساعدات يوم غد في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى منطقة عين المريسة.
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