كاب أسود.. خالد الجندى يظهر بـ «New Look» جديد

ظهر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بـ« New Look» جديد، خلال تقديمه برنامج «ليطمئن قلبك»، المذاع على راديو «ميجا fm» ، مرديًا كاب أسود وملابس أنيقة.

وكان الشيخ الجندي تعرض للتنمر بسبب عدم التزامه بالزي الأزهر، وعلق على ذلك قائلًا: إن الله -عز وجل- ذكر فى القرآن الكريم قبل 1400 عام، قوله تعالى: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»، مؤكدًا أنه تعرض لتنمر شديد وسب وتشكيك فى علمه وخلقه لمجرد أنه ارتدى قبعة.





وتابع: «لبست طاقية الدنيا اتقلبت والبعض شكك فى العلم والخلق والدين، وبقينا فى حالة من حالات التنمر التي نحاربها فى برنامجنا، منوهًا بأنهم تنمروه عليه لارتدائه قبعة، فحالة التنر هذه حاجة لم تحدث قبل ذلك الأولين ولا الآخرين ولا السابقين ولا اللاحقين ولا في الملأ الأعلى ليوم الدين».



