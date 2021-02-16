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ديني

الإعلام والوعي والتنمية .. ندوة للأوقاف والأعلى للإعلام .. الخميس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:20 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تنظم وزارة الاوقاف ونقابة الاعلاميين وبمشاركة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ومحافظة جنوب سيناء ندوة  " الاعلام والوعى والتنميه " فى مقر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بجاردن سيتى فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح بعد غد الخميس، فى إطار العمل الوطنى المؤسسي التكاملى المشترك فيما يتصل بقضية الاعلام والوعى ودورهما فى تحقيق التنمية.

وتأتى تلك الندوة لتأكد على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق مهما كانت مواقعنا التنفيذية أو الخدمية فالكل يعمل لخدمة الوطن ويشكل حلقة من حلقاته المتكاملة ، متخذين فى هذا الاتجاة من الوعى والتثقيف والحوار الوطنى المنفتح على الجميع والنقاش الموضوعى الحر طريقًا للبناء والتنمية. 

وتعالج الندوة قضيتين لاغنى لأحدهما عن الاخرى هما قضية الوعى وبخاصة مايتصل بفهم صحيح الدين أحد أهم سلعة وأجنحة مواجهة التطرف وتجفيف روافده ومنابعة ، وهى قضيه التنميه التى تنطلق بقوة فى كل ربوع الوطن ومنها وليس اخرها مبادرة السيد / رئيس الجمهوررية لتنميه الريف المصرى. 

ويحاضر فى تلك الندوة الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ويتحدث سيادتة عن دور الوزارة فى تجديد الخطاب الدينى ورفع درجات الوعى للمواطن المصرى.

كما يتحدث ايضًا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن التنمية الشاملة فى جنوب سيناء كجزء من التنمية الشاملة للدولة المصرية، هذا بالاضافة الى كلمة كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام عن الاعلام والوعى وأنعكاسهما على التنمية فى الدولة المصرية . 

وتختتم المنصة كلماتها بكلمة الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ويتحدث فيها عن دور الاعلام فى رفع درجات الوعى ومحاربة الشائعات. 

وبعد كلمات المنصة سيتم فتح حوار مفتوح مع الحضور والرد على كل اسئلتهم واستفسارتهم بشأن الموضوعات محل الندوة، وعقب أنتهاء الندوة سيقوم نقيب الاعلاميين بتكريم ضيوف المنصة بتقديم درع النقابة لهم على دورهم الكبير فى خدمة الوطن .
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