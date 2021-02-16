عمرو عثمان: 400 ألف مواطن استفادوا بخدمة التعافى من الإدمان خلال 3 سنوات

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة و علاج الإدمان، إن هناك أعدادا كبيرة يتم استقبالها بـ مراكز الإدمان، موضحًا أن هناك 400 ألف مواطن استفادوا من خدمة التعافى من الإدمان خلال 3 سنوات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا، أهم هناك 26 مركز لعلاج الإدمان داخل 17 محافظة، وخلال ثلاث سنوات سيتم تغطية جميع المحافظات بمراكز لعلاج الإدمات.





ولفت إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المراكز يعتبر خطوة هامة فى خطة الدولة فى توفير مراكز بجميع المحافظات.





وأشار إلى أن المراكز لا تعالج فقط المدمنين، ولكن يتم توفير حياة لهم، وتوفير مشروعات صغيرة لهم، ويتم تدريبهم على حرف للحصول على مصدر رزق ولكى يعود ل، نسيج المجتمع.





وتابع أن الشخص الذى يتقدم للمراكز من أجل العلاج يعتبر مريض مثل أى مريض يعانى من مرض أخر.



