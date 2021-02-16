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الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "استرازينكا".. تفاصيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:37 م
استرازينكا
استرازينكا
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ندى عبد العزيز
أعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح" استرازينكا"  ضد كوفيد ١٩ حول العالم ضمن مبادرة "كوفاكس" ، وفقًا لتقرير قناة "سكاي نيوز" .

 قال الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء فى إيطاليا إن موافقة منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الطارئ للقاح "استارزينكا "سيسمح  بالبدء فى توزيعه على أفقر دول العالم.

وتابع عودة أنه من الصعب قبل نهاية عام ٢٠٢١ أن نصل إلى مناعة جماعية ضد فيروس كورونا، مضيفا أنه تم ترخيص لقاح فايزر وموديرنا ولكنهم لم يلتزمو بجميع العقود والطلبات المتفق عليها مع الدول الأوروبية.

وأضاف عودة "نتطلع كأطباء بعد؜ تراجع فى عدد الإصابات  بأكثر من ٥٠٪؜ بحسب الاحصائيات بالبحث جيدًا لماذا هذا التراجع ، مضيفًا أن المسحات اليوم غير فعالة للنسخات المتحورة من فيروس كورونا.

وأكد أن المشكلة الوحيده التى يواجهها العالم الان ليس فى  عدد اللقاحات فهناك اكثر من ٨ لقاحات  ولكن هى حجم انتاج اللقاحات.
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