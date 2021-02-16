تامر أمين يتأثر على الهواء بسبب فتاة من المنوفية طلبت مقابلته.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، هناك موقف أثر في شخصيته وجعلته يعلم ان مهنة الإعلام صعبة جدا ومسؤولية ثقيلة مؤكدا أن مهنة الإعلام في ظاهرها شىء وفي داخلها مسئولية .





تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، هناك فتاة قالت ل لإعلامية دعاء فاروق خلال برنامجها " اسأل مع دعاء فاروق" انها لديها حلم وهو ان تقوم بمقابلة الاعلامي تامر امين . وأضافبرنامجهآخرفتاةلإعلامية





و أوضحت هدير اسماعيل احدى متابعي " اخر النهار" : لم اكن اتخيل ان طلبي سيتحقق بهذه السرعة مؤكدة انها من محافظة المنوفية .



