تامر أمين يتأثر على الهواء بسبب فتاة من المنوفية طلبت مقابلته.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، هناك موقف أثر في شخصيته وجعلته يعلم ان مهنة الإعلام صعبة جدا ومسؤولية ثقيلة مؤكدا أن مهنة الإعلام في ظاهرها شىء وفي داخلها مسئولية .
وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، هناك فتاة قالت للإعلامية دعاء فاروق خلال برنامجها " اسأل مع دعاء فاروق" انها لديها حلم وهو ان تقوم بمقابلة الاعلامي تامر امين .
وأوضحت هدير اسماعيل احدى متابعي " اخر النهار" : لم اكن اتخيل ان طلبي سيتحقق بهذه السرعة مؤكدة انها من محافظة المنوفية .
وتابعت هدير اسماعيل ، منذ طفولتي وانا لدي شعور بأنني سوف أموت صغيرة ودائما افكر في الموت مؤكدة لتامر امين اتابعك منذ 10 سنوات لأنك تشعر بالمواطنين واعتبرك مثل والدي .