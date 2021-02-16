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توك شو

تامر أمين يتأثر على الهواء بسبب فتاة من المنوفية طلبت مقابلته.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:45 م
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي تامر أمين ، هناك موقف أثر في شخصيته وجعلته يعلم ان مهنة الإعلام صعبة جدا ومسؤولية ثقيلة مؤكدا أن مهنة الإعلام في ظاهرها شىء وفي داخلها مسئولية  .

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، هناك فتاة قالت للإعلامية دعاء فاروق خلال برنامجها " اسأل مع دعاء فاروق" انها لديها حلم وهو ان تقوم بمقابلة الاعلامي تامر امين .

وأوضحت هدير اسماعيل احدى متابعي " اخر النهار" : لم اكن اتخيل ان طلبي سيتحقق بهذه السرعة  مؤكدة انها من محافظة المنوفية .

وتابعت هدير اسماعيل ، منذ طفولتي وانا لدي شعور بأنني سوف أموت صغيرة ودائما افكر في الموت مؤكدة لتامر امين اتابعك منذ 10 سنوات لأنك  تشعر بالمواطنين واعتبرك مثل والدي  .
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