بعد تجديد عقد على معلول .. تامر أمين يوجه رسالة لـ رمضان صبحي ..فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على تجديد النادي الأهلي عقد ظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، قائلا:" خبر سعيد لكل الأهلوية".





وتابع أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" علي معلول من أهم لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة وتجديده للتعاقد خطوة تحسب لإدارة الأهلي".





وتابع:" أنا بعتبر علي معلول واحد من أبناء النادي الأهلي وبقاؤه في الفريق يعطي القلعة الحمراء قوة إضافية".





وأوضح:"علي معلول تلقي عرضا يفوق عقده في الأهلي 3 أضعاف ومع ذلك رفضه حبا في القلعة الحمراء، مرددا: سامعني يا رمضان" في إشارة للاعب الأهلي السابق رمضان صبحي والذى يلعب حاليا لنادي بيراميدز.





وأكمل:" سبب رفض معلول للعروض المقدمة له هي الطموح الطموح الحقيقي الموجود في النادي الأهلي وليس غيره".



