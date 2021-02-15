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بعد تجديد عقد على معلول .. تامر أمين يوجه رسالة لـ رمضان صبحي ..فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:50 م
تامر أمين
تامر أمين
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حمزة شعيب
علق الإعلامي تامر أمين، على تجديد النادي الأهلي عقد ظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، قائلا:" خبر سعيد لكل الأهلوية".

وتابع أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" علي معلول من أهم لاعبي الأهلي خلال السنوات الأخيرة وتجديده للتعاقد خطوة تحسب لإدارة الأهلي".

وتابع:" أنا بعتبر علي معلول واحد من أبناء النادي الأهلي وبقاؤه في الفريق يعطي القلعة الحمراء قوة إضافية".

وأوضح:"علي معلول تلقي عرضا يفوق عقده في الأهلي 3 أضعاف ومع ذلك رفضه حبا في القلعة الحمراء، مرددا: سامعني يا رمضان" في إشارة للاعب الأهلي السابق رمضان صبحي والذى يلعب حاليا لنادي بيراميدز.

وأكمل:" سبب رفض معلول للعروض المقدمة له هي الطموح الطموح الحقيقي الموجود في النادي الأهلي وليس غيره". 

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