ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأمطار مستمرة.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا ..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:05 م
الأرصاد
الأرصاد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن ما حدث من طقس اليوم تقلبات فصل الشتاء المعتادة، موضحا أنه كان هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على جميع أنحاء الجمهورية مشيرا إلى أن القاهرة سجلت اليوم 14 درجة مئوية.

وتابع مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية  أن غدا الأمطار مستمرة غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وأمطار متوسطة على الدلتا وخفيفة في القاهرة.

وأشار شاهين إلى أن الصغرى على مستوى الجمهورية تصل لـ 6 درجات وتنخفض أكثر على الصعيد وتصل لتحت الصفر في سانت كاترين ومناطق مرتفعات وسط سيناء، والعظمى في القاهرة تصل لـ 11 درجة غدا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: الطقس غير مستقر حتى الأربعاء|فيديو

أمطار غزيرة غدًا.. الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء العاصفة الرملية التي تضرب البلاد

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية

انخفاض 5 درجات .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف موعد استقرار الأحوال الجوية

حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأسبوع الحالي وتحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

الصحة الكويتية توجه نداء للمواطنين بعد تسجيل قرابة الألف إصابة بكورونا

حكم الوصية للوارث ومقدارها ومتى تنفذ؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

ابني شاف الموت.. التفاصيل الكاملة لنهش كلبين شرسين لرأس طفل بعمر الـ6 سنوات بكرداسة

بدون جماهير.. الموافقة الأمنية تحسم إقامة مباراة الأهلي والزمالك

ثلوج .. الأرصاد توضح المحافظات التى ستشهد أمطارا شديدة .. فيديو

خطة جالطا سراي لـ ضمان بقاء مصطفى محمد مع الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. سكودا تدشن إينياك سبورتلاين iV الكهربائية

تعرف على قدرات صاحبة المهام الشاقة .. لاند روفر ديفندر ووركس وإصدار خاص للمغامرات

مواصفات كيا K5 موديل 2021 .. وسعرها في السعودية