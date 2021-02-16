الأمطار مستمرة.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا ..فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن ما حدث من طقس اليوم تقلبات فصل الشتاء المعتادة، موضحا أنه كان هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

أكد الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن ما حدث من طقس اليوم تقلبات فصل الشتاء المعتادة، موضحا أنه كان هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على جميع أنحاء الجمهورية مشيرا إلى أن القاهرة سجلت اليوم 14 درجة مئوية.





وتابع مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن غدا الأمطار مستمرة غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وأمطار متوسطة على الدلتا وخفيفة في القاهرة.





وأشار شاهين إلى أن الصغرى على مستوى الجمهورية تصل لـ 6 درجات وتنخفض أكثر على الصعيد وتصل لتحت الصفر في سانت كاترين ومناطق مرتفعات وسط سيناء، والعظمى في القاهرة تصل لـ 11 درجة غدا.



