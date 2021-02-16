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رياضة

تعرف على سبب استبعاد عمار حمدي من مواجهة سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
استبعد حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عمار حمدي من قائمة الفريق النهائية استعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجادء سبب استبعاد عمار حمدي بسبب تعرض لنزلة برد شديدة.

واستقر حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد على قائمة الفريق للسفر اللي السويس والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي

محمد صبحى وصبحى سليمان فى حراسة المرمى

كريم يحيى ودايمون لوى ومحمود رزق والسيد سالم ومروان النجار فى الدفاع

فى الوسط.. كريم الديب وفوزى الحناوى وحسام عاشور وخالد الغندور ومروان عطيه وعبد الغنى محمد وأحمد نبيل مانجه وعبد السميع ابراهيم وأحمد حجى وأحمد راشد ومحمد الصباحى

فى الهجوم.. خالد قمر واكوى و رزاق سيسيه و روماريو.
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