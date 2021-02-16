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محافظات

رئيس حي أول طنطا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة ..صور

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:56 م
حملة مكبره لرفع الاشغالات
حملة مكبره لرفع الاشغالات
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احمد علي
ترأس الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثانٍ طنطا اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة لهدم وإزالة الأكشاك العشوائية وغير المرخصة بسوق شوقي .


شارك في الحملة إدارات الإشغالات والأملاك والكهرباء بالحي، في إطار استكمال أعمال القضاء على الأسواق العشوائية وعمل سوق حضاري جديد.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائبه لتطوير المناطق العشوائية. 

وتمت إزالة جميع الأكشاك من سوق شوقى تمهيدا لتطويره، كما تمت إزالة عقار خطر داهم بالسوق، واستمرار  تطوير أعمال  منطقة السلخانة وتطوير الكورنيش  ونقل أعمدة الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة الديكورية بشارع الجيش.
رئيس حي أول طنطا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة ..صور
رئيس حي أول طنطا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة ..صور
رئيس حي أول طنطا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة ..صور
رئيس حي أول طنطا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة ..صور
رئيس حي أول طنطا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة ..صور
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