رئيس حي أول طنطا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة ..صور

ترأس الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثانٍ طنطا اليوم، الثلاثاء، حملة مكبرة لهدم وإزالة الأكشاك العشوائية وغير المرخصة بسوق شوقي .









شارك في الحملة إدارات الإشغالات والأملاك والكهرباء بالحي، في إطار استكمال أعمال القضاء على الأسواق العشوائية وعمل سوق حضاري جديد.





جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائبه لتطوير المناطق العشوائية.



