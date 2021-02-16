مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان يكشف عدد المدمنين ومن كانوا يتعاطون المخدرات من الموظفين .. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان ، سلسلة الافتتاحات الرئاسية اليوم موجهة للاهتمام بالعنصر البشري المصري وصحته ومن الجانب الصحي علاج الادمان مؤكدا ان قضية الإدمان قضية أمن اجتماعي . الإدمانوصحتهالإدمانأمن





وأضاف عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : هناك أسر باعت كل ما تمتلك من اجل علاج أبنائهم ولكن الدولة الآن تقوم بمعالجة مجانا في مراكز علاجية علي اعلي مستوي .





واوضح عمرو عثمان ، خلال الـ3 سنوات الماضية جاء لنا 400 ألف مريض إدمان وهذا بسبب ثقة المواطنين في خدمات الدولة المصرية التي تقدم مجانا وفي سرية تامة . ألفإدمانالمواطنين



