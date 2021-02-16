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مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان يكشف عدد المدمنين ومن كانوا يتعاطون المخدرات من الموظفين .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:43 م
علاج الادمان
علاج الادمان
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو عثمان مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان ، سلسلة الافتتاحات الرئاسية اليوم موجهة للاهتمام بالعنصر البشري المصري وصحته ومن الجانب الصحي علاج الادمان مؤكدا ان قضية الإدمان قضية أمن اجتماعي .

وأضاف عمرو عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : هناك أسر باعت كل ما  تمتلك من اجل علاج أبنائهم ولكن الدولة الآن تقوم بمعالجة مجانا في مراكز علاجية علي اعلي مستوي .

واوضح عمرو عثمان ، خلال الـ3 سنوات الماضية جاء لنا 400 ألف مريض إدمان وهذا بسبب ثقة المواطنين في خدمات الدولة المصرية التي تقدم مجانا وفي سرية تامة .

وتابع مصر الان تحتوي علي 26 مركز لعلاج الإدمان واليوم الرئيس افتتح 3 مراكز علاجية لافتا ان نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة انخفضت من 8 % إلى 1.8 % خلال عام .  
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